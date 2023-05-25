Babacan’dan Ümit Özdağ açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçimde Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklayan Ümit Özdağ hakkında konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanı seçimleri için yaptırdıkları ankette tablonun fena olmadığını belirterek, ittifakın ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan mutabakat hakkında “Bazı maddeler tartışılabilir ama çelişki yok” dedi.

Babacan, 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuyla ilgili olarak Karar TV’de katıldığı yayında konuştu.

14 Mayıs sonrasında 5 bin örneklemli 26 ilde yüz yüze bir araştırma yaptırdıklarını açıklayan Babacan “İkinci turda tablo fena görünmüyor. Cuma günü bu araştırmanın sonuçlarını aldık. Ancak tablo sürekli değişiyor. Sinan Oğan ve Ümit Özdağ kararını açıkladı. Bunların sonuçlarını bilemiyoruz tabi.” dedi.

Ümit Özdağ’ın destek açıklaması ve 7 maddelik mutabakat

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alması ve iki genel başkanın 7 maddelik bir protokol metnine imza atmasına da değinen Babacan, “Biz bu görüşmelerin öncesinde ve arasında Kılıçdaroğlu ile sürekli görüştük. Ben 3 kez görüştüm 24 saat içinde, bizi bilgilendirdi. Ancak mutabakatın son halini protokol yayınlanınca gördük.” ifadelerini kullandı.

“Bizim için önemli olan ortak politikalar metni”

Babacan açıklamasının devamında “Bu seçim ikinci tura kalınca bu iş iyice artık referanduma döndü. Otoriterlik mi demokrasi mi ya da keyfilik mi hukuk mu referandumu olacak. Bizim için önemli olan ortak politikalar metnidir. Müzakereler sürecinde de Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki hassasiyeti muhataplarına ilettiğini de biliyorum. Çünkü kendisi bana telefon görüşmelerimizde söyledi.” diye konuştu.

“Maddeler tartışılabilir ama çelişki yok”

İmzalanan metindeki maddelerle ilgili gelen soruya da yanıt veren Babacan “Metin içindeki bazı maddeler tartışılabilir ama niyet açısından bir çelişki yok. Tabii tek tek hukukçu mikroskobuyla maddeleri incelediğinizde şu şöyle bu böyle denilebilir. Niyet önemli burada. Kılıçdaroğlu’nun niyetini de çok iyi biliyorum. Ortak mutabakat metnimize bakarak biz, Kılıçdaroğlu’na kim destek verirse memnuniyet duyarız” dedi.

Özdağ’ın İçişleri Bakanlığı açıklaması

Ümit Özdağ’ın yapmış olduğu ‘İçişleri Bakanlığı’ çıkışıyla ilgili de konuşan Babacan “Sayın Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında bir protokol var. CHP Sözcüsü Faik Öztrak bu bakanlık iddiasını yalanladı zaten. Biz o açıklamaya itibar ediyoruz tabii ki” ifadelerini kullandı.