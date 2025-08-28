Babadağlılar Çarşısında Yangın Çıktı

DENİZLİ’DE YANGIN KORKUTTU

Denizli’de, tarihi ev tekstili ticaret merkezi olarak bilinen Babadağlılar Çarşısı’nda çıkan yangın, birçok iş yerinin bulunduğu çarşının çatısını alevler içinde bıraktı. Yangın, asansör boşluğunda başlayarak hızlı bir şekilde çatıya yayıldı ve aksesuar deposunu kullanılamaz hale getirdi. Yangının sebebi henüz netleşmedi.

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

Yangın, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, Saraylar Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan tarihi çarşıda meydana geldi. Yangının çıkmasıyla birlikte, bölgedeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangının çarşının alt katlarına ve çevredeki iş yerlerine yayılmasını önlemek için yoğun bir çaba gösterdi.

Çatıda başlayan yangına yüksek merdivenli araçlarla müdahale edildi ve alevlerin kontrol altına alınması sağlandı. Yapılan çalışma sonucunda, yangın iş merkezinin diğer katlarına sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle oluşan alevler ve siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görülebiliyordu. Bu durum, İstasyon Caddesi’nin kesişim noktasının trafiğe kapatılmasına neden oldu.

YARALILAR VE HASAR

Yangın sırasında bir esnaf, iş yerinin camını eliyle kırarak dışarı çıkmaya çalışırken yaralandı. Yaralı esnaf, hemen olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Büyük bir facianın önlendiği yangında, iş merkezinin zemin katında bulunan aksesuar mağazasının çatı katındaki deposunda ciddi bir maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı.