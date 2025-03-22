Babaeski’de Çocuklara Yönelik Sokak Taraması

YENİ PROGRAMIN UYGULAMASI

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde ‘Çocuklar Güvende Programı’ çerçevesinde, Babaeski Polis Merkezi Amirliği, Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, sokakta çalışan ve dilenen çocuklara yönelik sokak taraması yapıyor. Ekipler, kent genelinde gerçekleştirdikleri bu çalışmalarla, çocukların maruz kaldığı riskleri belirlemeyi, ihtiyaçlarını tespit etmeyi ve uygun sosyal hizmetlere yönlendirmeyi hedefliyor.

EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ

Özellikle eğitim çağındaki çocukların sokakta çalıştırılmasının önlenmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesi için hem saha taramaları hem de bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen bu çalışmalar, çocukların sosyal hayata kazandırılmasını ve daha güvenli bir çevrede büyümelerini sağlıyor.