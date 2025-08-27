Babaeski’de Şehit Aileleri Ziyareti Yapıldı

KIRKLARELİ’NDE ŞEHİT AİLELERİ ZİYARET EDİLDİ

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, Aile Yılı kapsamında İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından şehit ailelerine yönelik ziyaretler gerçekleştiriliyor. 2025 yılının ‘Aile Yılı’ olarak belirlenmesi üzerine, Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanları ilçe genelinde şehit ailelerini ziyaret etmeye başladı.

ŞEHİT YARBAY RASİM SAYIN’IN AİLESİ ZİYARET EDİLDİ

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, son ziyarette Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın’ın ailesiyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında, şehit ailesiyle sohbet eden personel, aileye herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu ve şehit aileleri ile gazilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.