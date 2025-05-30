Babaeski’de Trafik Kazasında 3 Yaralı

TRAFAK KAZASINDA YARALILAR VAR

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza, D-100 karayolu Alpullu beldesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen sürücülerin kullandığı 59 DE 258 plakalı otomobil ile 39 ACP plakalı araç çarpıştı. Çarpmanın ardından, 39 ACP 759 plakalı otomobil refüje çıkarak durabildi.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarnamesi ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda otomobil içinde sıkışan bir kişi, Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme işlemleri başlatıldı.