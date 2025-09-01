Haberler

Babaeski’de Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bir otomobilde meydana gelen yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü. Alınan bilgilere göre, Babaeski’ye bağlı Büyükmandıra beldesinde seyir halindeki bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, hemen aracı park ederek yardım talep etti.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yardım çağrısının ardından olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangının ardından bir süre cooling çalışmaları gerçekleştirildi ve otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu fakat olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması herkesi sevindirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu KKTC’ye Gitti

Yeni atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi.
Haberler

Gazeteciler, İsrail Saldırısını Kınadı

Lübanon'da gazeteciler, İsrail'in Gazze'deki medya mensuplarını hedef almasını protesto etmek ve Gazze'deki meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmak için bir eylem gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.