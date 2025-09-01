Babaeski’de Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bir otomobilde meydana gelen yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü. Alınan bilgilere göre, Babaeski’ye bağlı Büyükmandıra beldesinde seyir halindeki bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, hemen aracı park ederek yardım talep etti.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yardım çağrısının ardından olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangının ardından bir süre cooling çalışmaları gerçekleştirildi ve otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu fakat olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması herkesi sevindirdi.