Babaeski’nde Gönüllü Üniversiteliler Cami Temizliği Yaptı

ÜNİVERSİTELİLER TEMİZLİK FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, gönüllülerden oluşan üniversite öğrencileri cami temizliği etkinliği düzenledi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, Babaeski Kız Öğrenci Yurdu’ndaki öğrenciler tarafından yapıldı. Gönül dolusu bir amaçla bir araya gelen öğrenciler, ilçedeki Yeni Camii’nde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı.

CAMİ HİJYENİK HALE GETİRİLDİ

Yapılan temizlik ile cami özenle temizlenerek hijyenik bir duruma getirildi. Temizlik işini üstlenen gönüllü gençler, ilçe halkı ve yetkililer tarafından büyük övgü aldı. Bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmanın ve gönüllü olmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.