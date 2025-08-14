Haberler

Babaeski Üreticileri Ziyaret Etti

BABAESKİ TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETİCİLERİ ZİYARET ETTİ

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yerel üreticilere bir ziyarette bulundu. Müdürlük personeli, ilçedeki üreticilerin isteklerini dinleyerek, onlara çeşitli konularda teknik bilgi verdi. Ziyaret sırasında üreticilerin taleplerine dair geri bildirimler alındı.

Kırklareli’nde Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, yaşlılar ile dezavantajlı ve engelli bireylere yönelik bir film gösterimi gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Cazibe Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte “Bizim Köyün Şarkısı” filmi izlendi. Etkinliğe katılanlara Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, teşekkür etti.

Sinop’ta Yürütülen Operasyonda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sinop'ta jandarma, Ayancık ve Gerze'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.
İmamoğlu Hastaneye Sevk Edildi, MR Çekildi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı nedeniyle hastaneye sevk edilerek MR çekilmek üzere gönderildi.

