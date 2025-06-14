Babalar Günü 2025’te 15 Haziran’da

BABALAR GÜNÜ HEYECANI BAŞLADI

Haziran ayının gelmesiyle beraber Babalar Günü heyecanı da kendini göstermeye başladı. Her yıl, babalara olan sevgi ve minnettarlığın simgesi haline gelen bu özel gün için hediye arayışları ve kutlama hazırlıkları hızlanıyor. Vatandaşlar, Babalar Günü’nde sevdikleri babalara nasıl sürprizler yapabilecekleri konusunda araştırmalara yönelirken; hediye alternatifleri, anlamlı mesajlar ve etkileyici kutlama fikirleri de yoğun ilgi görüyor.

2025 BABALAR GÜNÜ TARİHİ

2025 yılında Babalar Günü, 15 Haziran Pazar günü kutlanacak. Haziran ayının her üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl da duygusal mesajlar, anlamlı hediyeler ve sürprizlerle taçlandırılacak. Bu özel günde babalarına sürpriz yapmak isteyenler, şimdiden hediye fikirleri, etkileyici mesaj örnekleri ve sürpriz kutlama planları üzerinde düşünmeye başladı.

BABALAR GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ VE GELENEĞİ

Babalar Günü, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor. Bu özel gün, babalara duyulan sevgi ve minnettarlığın anlamlı bir şekilde ifade edildiği özel bir tarih olarak kabul ediliyor. Babalar Günü Türkiye’de ilk kez 1980’li yıllarda popülerlik kazandı. Medya aracılığıyla tanıtılan bu özel gün, halkın ilgisini çekerek her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanmaya başlandı. Zaman içinde ticari firmaların da desteğiyle geniş kitlelere ulaşan Babalar Günü, Türkiye’de sevgi ve saygının sembolü oldu. Özellikle çocukların babalarına hediyeler aldığı ve ailecek zaman geçirdiği bu gün, toplumsal hafızada önemli bir yer edindi.