Babalar Günü’nde Şehitlikte Dualar

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ’NDE BABALAR GÜNÜ KUTLAMASI

15 Haziran Babalar Günü’nde, babalar evlatlarını anmak için Edirnekapı Şehitliği’ndeydi. Oğullarını ziyaret eden babalar, çocuklarının mezarları başında dua edip Kur’an-ı Kerim okudu. Şehitlerini kaybeden babalar, Babalar Günü’nü hüzün içerisinde geçirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, evlatlarının mezarlarını ziyaret etti. Şehit yakınları, dualar ederek Kur’an-ı Kerim okudu ve çocuklarının mezarlarını temizleyerek, onlarla olan bağlarını sürdürdü.

ŞEHİT BABASINDAN DUYGULU SÖZLER

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Kemal Taşçı’nın babası Müslim Taşçı, “Biz sadece Babalar Günü’ne özel değil, haftanın 3-4 günü buradayız. Geliyoruz, çocuğumuzun kabriyle ilgileniyoruz, dua ediyoruz ve onunla vakit geçirmeye çalışıyoruz. Oğlumuz 2011 yılında bir helikopter kazasında 5 Üsteğmen arkadaşıyla beraber şehit oldu. Normalde Babalar Günü’nde evlatlar babalara gelirdi. Şimdi tam tersi oluyor, biz evladımızı ziyarete geliyoruz. Onunla halleşiyoruz. Unutulmuyorlar, evlat neticede. Anne baba olarak böyle bir acıyı hiçbir yakınını kaybetmeden yaşamak zorunda kaldık. Bunu da televizyondan öğrendik. Bu bizi çok sarstı; ancak dinimizin bize verdiği bir inanç da var. Herkes ölümü tadacak. Gerçi Allah, ‘Onlara ölü demeyin’ diyor. ‘Onlar canlıdır. Lakin siz anlayamazsınız’ diyor. Biz de onun o kelamına sığınarak onların canlı olduğunu düşünüyoruz ve Rabbimizin izniyle öbür tarafta onlarla ebedi olarak bir arada olacağız. Babalar gününü orada daha güzel kutlayacağız.” dedi.

ÜZÜNTÜ VE ANILAR

Hakkari’de 20 yaşında şehit olan Ercan Doğrukartal’ın babası Coşkun Doğrukartal, “Bu ateşe bir su dökerler de bizden sonra başkaları yanmaz. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Başka ne diyebiliriz? Bugün Babalar Günü. Oğlum, yavrum Ercan gelemedi bana. Ben baba olarak 2 saattir buradayım. Babalar Günü için oğlumun yanına gideceğim diye uyuyamadım. Beni çok severdi, ben de onu çok severdim. Mukadderat buymuş. Başta oğlum olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. O, sadece 20 yaşındaydı. 20 yaşında şehit oldu.” ifadelerini kullandı.