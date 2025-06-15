Babalar Günü’nde Tüm Babaları Kutluyorum

BABALARA VERİLEN DEĞER

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında “Baba olmak; evladına sadece hayat değil, karakter, yön ve değer kazandırmaktır” ifadelerine yer verdi.

BABALARIN ONURLANDIRILMASI

Hatipoğlu, “Bize doğruluğu, vatan sevgisini ve mücadele ruhunu miras bırakan tüm babaların Babalar Günü’nü gönülden kutluyorum” dedi. Ayrıca hayatta olan tüm babalara sağlık ve huzur diledi. Özellikle kendi babası ve bu günlere gelmesinde büyük katkısı olan dedesi için de, “ebediyete irtihal eden tüm babaları rahmetle anıyorum” sözlerini ekledi.