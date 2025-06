Babalar Günü, Şehit Babaları İçin Anlamlı

ANLAMLI BİR BABALAR GÜNÜ

Adana’da Babalar Günü, şehit babaları için hem hüzün hem de gururun bir arada yaşandığı özel bir gün haline geldi. Kozan ilçesinden Şehit Polis Memuru Arda Can ve Şehit Uzman Çavuş Ziya Özkozanoğlu’nun babaları, evlatlarının anılarını yaşattıkları odalarda duygusal bir gün geçirdi. Şehit Arda Can’ın babası Serdar Can, oğlunun şehit olmadan bir yıl önce hediye ettiği gömleği giyerek onun kabrini ziyaret etti. Aynı şekilde, Şehit Ziya Özkozanoğlu’nun babası Mustafa Özkozanoğlu, oğlunun üniforması ve eşyalarının yer aldığı odada yoğun duygu anları yaşadı.

OĞLUNUN SON HEDİYESİ

Öğretmenlikten polisliğe geçen Arda Can, 2017 yılında ters yönde gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede 6 ay süren bir yaşam mücadelesini kaybetti. 24 Kasım 2017’de Öğretmenler Günü’nde şehit düşen Can’ın babası Serdar Can, evlerinin bir odasını oğlunun eşyalarıyla düzenleyerek onun hatırasını yaşatmaya başladı. Babalar Günü’nde, 2016 yılında oğlunun hediye ettiği gömleği giyip kabrini ziyaret eden Can, “Bu gömleği bir ömür saklayacağım. Onun bana son Babalar Günü hediyesi. Taşımak, yaşamak ayrı bir gurur. Ne kadar dik dursak da içimizde bir volkan var, onu kimse göremez” dedi.

EVLAT HASRETİ

Fırat Kalkanı Harekatı’nda 6 Eylül 2016’da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ziya Özkozanoğlu’nun babası Mustafa Özkozanoğlu, evlat hasretini, ona özel olarak hazırladığı odada dindirmeye çalışıyor. Baba Özkozanoğlu, “Oğlumun üniforması, eşyaları burada. O odaya her girdiğimde evladım gelmiş gibi hissediyorum. Onun hatırası ile yaşıyoruz. Gururlu ve sabırlı olmaya çalışıyoruz ama evlat acısı kolay değil. Devletimiz ve şehit arkadaşları bizi yalnız bırakmıyor” ifadesini kullandı.