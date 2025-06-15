Babalara Özel Maçta Kazanan ‘Kız Babaları’

HAFTANIN ANLAMLI ETKİNLİĞİ: BABALAR GÜNÜ HALI SAHA MAÇI

Aydın’ın Efeler ilçesinde bu yıl Babalar Günü özel bir etkinlikle kutlandı. Halı saha maçında babalar sahadaki mücadelede yer alırken, çocukları da tribünlerdeki tezahüratlarla babalarını destekledi. Renkli anların yaşandığı karşılaşmada ise kazanan “Kız Babaları” takımı oldu.

EFELER SEYDA KAYHAN ANAOKULU’NDAN UNUTULMAZ ORGANİZASYON

Etkinlik, Efeler Seyda Kayhan Anaokulu tarafından organize edilen özel bir halı saha maçıyla gerçekleştirildi. Sahada yaşanan mücadele ve tribünlerdeki coşku, etkinliği oldukça renkli hale getirdi. Babalar Günü’ne özel düzenlenen maçta “Kız Babaları” ve “Erkek Babaları” karşı karşıya geldi. Ailelerin ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, dostluk ve sevgi ön planda oldu. Minik öğrenciler, “En iyi baba benim babam” yazılı pankartlarla tribünleri doldurdu ve babalarına coşkulu tezahüratlarla destek verdi.

KAZANAN “KIZ BABALARI”, DOSTLUK VE SEVGİ ÖNE ÇIKTI

Sahada yaşanan mücadele nefes keserken, karşılaşmanın son anlarında bulduğu golle rakibini mağlup eden “Kız Babaları” takımı maçın galibi oldu. Maç bitiminde sahada çocuklarıyla birlikte sevinçle buluşan babalar, bu anlamlı günde hem duygusal anlar yaşadı hem de eğlenceli anlara imza attı.