Babanın Depremdeki Kahraman Atlayışı

MÜTHİŞ BİR ATLAYIŞ

Myanmar’da meydana gelen büyük depremin etkisi sırasında bir baba, eşini ve kızını kurtarmak için inanılmaz bir cesaret gösterdi. Güney Kore’den Kwon Young Jun, Bangkok’ta bulunduğu sırada, 7.7 büyüklüğündeki depremin Tayland’ı etkilemesinin hemen ardından 600 feet uzunluğundaki kırık bir gökyüzü köprüsünü geçerek büyük bir atlayış yaptı. Kwon, Park Origin Thonglor adlı lüks konut kompleksinin 52. katında spor yaparken, depremin aniden başlamasıyla paniğe kapılmadan derhal eşinin ve kızının bulunduğu diğer binaya geçmek için harekete geçti.

KORKUSUZLUĞUNUN GÖSTERGESİ

Geçtiği boşluğu fark ederek, yıkılmaya yüz tutmuş binaların arasındaki boşluğu aşmayı başaran Kwon, o anları orada bulunan insanlar kameraya kaydetti. Gökdelenler şiddetle sallanmaya devam ederken, babanın korkusuzca yaptığı atlayış izleyenleri hayrete düşürdü. Kwon’un eşi, 35 yaşındaki güzellik influencer’ı Sukanya Yutuam, deprem yaşarken 30. katta evlerindeydi. O anları şöyle anlattı: “Çok tehlikeli bir durumdu. Videoyu izlediğimde, herkes gibi ben de büyük bir şok yaşadım. Kocam içgüdülerine güvenerek atladı. Kimse mantıklı düşünme fırsatı bulamadı.”

MUCİZE DOLU BİR BİRLEŞME

Kwon, mucize eseri sadece birkaç küçük sıyrıkla bu durumu atlattıktan sonra ailesinin güvenli bir şekilde tahliye olduğunu öğrendi. Hemen binadan dışarı çıkarak onları güven içinde buldu. Cuma günü, Myanmar’da gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem, ülkede büyük tahribata yol açtı. Şu ana kadar 2.886 kişinin yaşamını yitirdiği, 4.639 kişinin yaralandığı ve 373 kişinin kaybolduğu bildirildi. Fakat gerçek ölü sayısının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler, depremin Myanmar’daki mevcut savaşın yarattığı derin krizle birleşerek durumu daha da zorlaştırdığına dikkat çekti. Myanmar’da meydana gelen bu depremin merkezi olsa da, Bangkok’ta da şiddetli artçı sarsıntılar hissedildi. Bir inşaat halindeki gökdelenin çökmesi, en az 20 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin kaybolmasına yol açtı.

BİNALARIN GÜVENLİĞİ

Park Origin Thonglor’un geliştiricileri, binaların yapısal olarak sağlam olduğunu ve gökyüzü köprüsünün, aşırı olaylarda, özellikle depremlerde, ayrılacak şekilde tasarlandığını belirtti.