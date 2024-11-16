Babanın İfadesi: Çocuk HIV Pozitifti

İZMİR’DE HIV POZİTİF ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ ÜZERİNE AİLE DURUMU AÇIKLANDI

İzmir’de 13 yaşındaki A.E.K’nin HIV pozitif (AIDS) olduğu belli oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören 8’inci sınıf öğrencisi hayatını kaybettikten sonra baba, istismar iddiaları üzerine ilk kez açıklamada bulundu.

BABA VE ÇOCUK ARASINDAKİ TEST SONUÇLARI FARKLI

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan A.E.K’nın annesi ve küçük kardeşinin HIV testi negatif çıkarken, babasının HIV pozitif olduğu ifade edildi. İzmir Adli Tıp Kurumu, çocuğa HIV pozitif tanısı konulduktan sonra rutin bir uygulama kapsamında A.E.K. muayene edildi. Adli Tıp görevlileri, çocukta cinsel istismar izine rastlayamadı ve bu bulgular soruşturma dosyasına girdi.

Cinsel istismar ihtimali üzerine açılan soruşturmada, adli sosyal pediatri ve çocuk psikiyatri uzmanı baba ve çocukla görüşme yaptı. Psikiyatrist, “Baba ve çocukla yapılan görüşmelerde istismar ayrıntılı olarak sorgulandı, tariflenemedi” şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Soruşturma devam ederken A.E.K, hastanede hayatını kaybetti.

VİRÜSÜN BULAŞMA YOLU ARAŞTIRILIYOR

Şubat ayında kan bağışı esnasında HIV pozitif olduğunu öğrenen baba, “Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum” sözlerini kullandı. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, HIV virüsünün üç ana yolla bulaşabileceğini belirtti. Ceyhan, “Anneden doğum sırasında virüs geçebilir. İkinci olarak cinsel temas, üçüncüsü ise kan veya kan ürünü ile bulaşabilir” dedi. Çocuğa daha önce ameliyat sırasında testler yapılmış ve sonuçlar negatif çıkmış. Ancak daha duyarlı ikinci bir testin yapılması gerektiği kaydedildi. Ayrıca babanın kanının, çocuğun vücudundaki yaralardan bulaşmış olabileceği olasılığı üzerinde duruldu.