Babanın İşlediği Cinayetlere Dava Açıldı

ADLİ TIP KURUMU İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Aydın’ın Söke ilçesinde bir babaya öz çocuklarını öldürüp gömdüğü gerekçesiyle açılan davada, Adli Tıp Kurumu’nun incelemeleri sona erdi. Mezarlardan alınan kemiklerin incelenmesi sonucunda, biri kız diğeri erkek bebek olmak üzere, bebeklerin öldürüldüğü yolunda bir rapor hazırlandı. Olayla ilgili şüpheli baba, daha önceki bir suçundan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

KESKİN AİLESİNİN TALEBİ

Edinilen bilgilere göre, yaz aylarında İstanbul Arnavutköy’de, kış aylarında ise Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Demirçay köyünde yaşayan Keskin ailesinin çocukları, 2016 yılında polise başvurarak babaları Hüseyin Keskin’in 2003 yılında 1.5 yaşındaki kardeşleri Armağan Keskin’i darbederek öldürüp gömdüğünü iddia etti. Bu ihbarla başlatılan soruşturma sırasında, baba Hüseyin Keskin’in 2006 yılında ismi belirlenmemiş bir kız çocuğunun ve 2013 yılında yine ismi konulmamış bir erkek çocuğunun ölümüne yol açtığı öne sürüldü. Ayrıca, 2004 yılında da İstanbul Arnavutköy’deki bir başka çocuğu daha öldürüp gömdüğü bilgisine ulaşıldı. Bu mezarda alınan örneklerin inceleme süreci devam ediyor.

DAVA SÜRECİ VE RAPORUN AÇIKLANMASI

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2023/348 dosya numarasıyla görülen davada, iddialar üzerine Söke Cumhuriyet Savcılığı’nın kontrolünde Adli Tıp Kurumu ekipleri, 22 Mayıs 2024 tarihinde Demirçay köyünde yer alan mezarlıkta iki çocuk mezarını açtı. Çocuk mezarlarından alınan kemiklerin incelenmesi tamamlanınca, Adli Tıp İhtisas Kurulu 26 Şubat 2025/1361 sayılı kararıyla raporu belirtti. Raporda, açılan mezarlardan çıkarılan her iki bebeğin de babası olan Hüseyin Keskin’in şu anda tutuklu olduğu saptandı.

Raporda, “Kadın cinsiyetteki bebeğin ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, skapula ve kosta kırıklarıyla birlikte travmatik kafa içi ve iç organ değişimleri sonucu meydana gelmiş olduğu kabul edilmelidir. Erkek cinsiyetteki bebeğe ait kemikler üzerinde yapılan incelemede, iskelet sisteminde eksiklikler bulunduğu, yumuşak dokuların ve iç organların bulunmadığı gözlemlendi. Mevcut verilerle erkek cinsiyetteki bebeğin kesin ölüm sebebi ve mekanizması bilinemedi; ancak adli dosya kapsamı değerlendirildiğinde bebeğin ölümünün zorlamalı ölüm olabileceği her iki uzman tarafından oy birliğiyle mütalaa edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Adli Tıp Kurumu’nun incelemeleri sonucunda, ismi bile konulamayan bebeklerin cenazeleri ağabeyleri Vefa Keskin’e teslim edildi.