Babası, Kızını Kaybetmenin Acısını Anlattı

OLAYIN DETAYLARI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından hunharca öldürülen 27 yaşındaki Fatma Kara’nın babası, yaşanan olaylarla ilgili bilgi verdi. Kızının takıntılı bir karaktere sahip olduğu zanlı tarafından daha önce çok kez şiddete maruz kaldığını belirten baba, “Çocuğuma gelinlik giydireceğime, kefen giydirdim” sözlerini dile getirdi. Olay, 11 Mart’ta gece saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Bayındır Sokak’ta yaşandı. Fatma Kara, sokaktaki bir parkta eski sevgilisi Olgun G. ile buluştuktan sonra aralarında başlayan tartışma büyüyerek, Olgun G. tarafından darp edilmesine neden oldu. Saldırgan, genç kadının başını defalarca asfalta vurdu. Çevrede bulunanların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Olgun G. yakalanarak gözaltına alındı, ancak sağlık kontrolünde Fatma Kara’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edilerek toprağa verildi.

SİZCEDEN VE SEBEPLERİ

İddialara göre, Olgun G.’nin daha önce Fatma Kara’ya birçok kez şiddet uyguladığı ve bu nedenle mahkemeye taşındığı, ayrıca daha önce alınmış bir uzaklaştırma kararının süresinin dolduğu öğrenildi. Olay gecesi, ikilinin parkta buluştuğu ve konuşmak amacıyla bir araya geldikleri ifade edildi. Gözaltına alınan Olgun G.’nin ilk ifadesinde, “Alkol aldık, tartışma çıkınca birbirimize vurmaya başladık. Kendime hakim olamadım; Fatma’nın yerde hareketsiz olduğunu görünce öldüğünden şüphelendim” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Olgun G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ACILI AİLENİN KAYGISI

Evladının acısını yaşayan Fatma Kara’nın babası Yılmaz Kara, olay anını anlatırken zorlandı. Kızını sabah saatlerinde aradığını, ulaşamayınca oğlunu Ödemiş’e gönderdiğini söyledi. Kızının ablasının evinde kaldığını ve Olgun G’nin ona takıntılı olduğunu dile getirdi. Yılmaz Kara, “Kızım orada ablasının evinde kalıyor ve kardeşinin çocuklarına bakıyordu. Olgun G. takıntılı bir şahıs ve kızımı daha önce de rahatsız ediyormuş. Bunları sorduğumda ‘Kapı çarptı’ gibi bahaneler söylüyordu” ifadelerini kullandı. Oğlunun, ablasını kanlar içinde bulmasıyla yaşananlar ise yürek burkan bir tablo oluşturu.

FAİLİ YARGIYA HESAP VERMEK

Yılmaz Kara, olayın ardından yaşadığı acıyı, “İçim o kadar yanıyor ki ben kızımı gördüğümde kafası resmen dağılmış durumdaydı. Kızım, başımın belaya girmesinden korktuğu için yaşadıklarını bize anlatmadı. İdam cezasının gelmesini istiyorum” sözleriyle dile getirdi. Fatma Kara’nın akrabası Çiğdem Duran da, “Bu acının tarifi gerçekten yok. Annesi bana emanet etti. Çocuğumu benden aldı” diyerek, kaybın derinliğini vurguladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.