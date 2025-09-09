Haberler

Babası Kızının Doğum Gününü Kutladı

HATAY’DA YÜREKLERİ ISITAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Hatay’da kızı Ecrin’in doğum gününü kutlamak için aracının arkasına “Bugün kızımın doğum günü kutlamak için kornaya basar mısınız?” yazısını asan baba Gökhan Semerci, şehirde duygusal anlar yaşattı. 37 yaşındaki baba, 9 yaşına giren kızına özel bir sürpriz hazırladı. İskenderun ilçesinde yaşayan Gökhan Semerci, sosyal medyada gördüğü bir akımı uygulayarak, şehir turu yaptığı esnada diğer sürücülerden destek istedi.

İSKENDERUN SOKAKLARINDA KORNAYA BASTILAR

Ecrin Semerci’nin doğum günü için İskenderun sokaklarında 1 saat turlar atan baba, “Bugün kızımın doğum günü kutlamak için kornaya basar mısınız?” yazısıyla birçok sürücünün dikkatini çekerek, kızı için unutulmaz bir anı yarattı. Gökhan Semerci, “1 saat boyunca dolaşırken sürücüler kornaya basarak 9 yaşına giren kızımın doğum gününü kutladı. Çok mutlu oldu, biz de sevindik” şeklinde ifadelerde bulundu.

ECE GÜLÜYOR, BABASI ELLERİYLE TEŞEKKÜR EDİYOR

Ecrin Semerci ise babasının bu sürprizi karşısında oldukça sevinçliydi. “Babamın böyle bir şey yapacağından haberim yoktu. Çok mutlu oldum. Kornaya basan herkese teşekkür ederim” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Bu anlamlı doğum günü kutlaması, İskenderun’da yaşayanların kalplerini ısıttı.

