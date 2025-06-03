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Babasını Sokak Ortasında Bıçakladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Ankara’nın Sincan ilçesinde, akşam saatlerinde bir kişi, annesiyle boşanma aşamasında olan babasını sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, Malazgirt Mahallesi’nin Tuna Sokak üzerinde gerçekleşti.

BABA-OĞUL ARASINDAKİ TARTIŞMA

İsrafil D., boşanma süreci içindeki babası Mikail D. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma, kısa sürede bıçaklı bir kavgaya dönüştü. İsrafil D., yanında taşıdığı bıçakla babasını sokak ortasında defalarca bıçakladı.

KAMU GÜVENLİĞİNE MÜDAHALE

Kavgayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan Mikail D.’ye ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye sevk etti. Sincan polisi, olayın ardından kaçan İsrafil D.’yi yakalamak için çalışmalarını hızlandırdı.

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