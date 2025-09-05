Babasının Da Özel Harekat Polisiymiş

BABASININ DA GÖREVİ ÖZEL HAREKAT POLİSİYDİ

Mersin’de atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını onarmaya çalıştığı esnada, silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan özel harekat polisi Mustafa Karapınar (28), burada şehit oldu. Mustafa Karapınar’ın babası Ali Karapınar (49) da özel harekat polisi olarak görev yapıyordu ve 16 Ekim 2018 tarihinde Aydıncık ilçesinde jandarma ekipleriyle birlikte arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLMESİ PLANLANIYOR

Şehit Mustafa Karapınar’ın, Kahramanmaraş’taki Şeyhadil Şehitliği’nde yatan babasının kabrinin yanına defnedileceği belirtildi. Mersin’deki olay, hem bir kayıp yaşatması hem de ailenin geçmişine dair duygusal bir bağ ortaya koyması açısından büyük bir derinlik taşımaktadır.