Babel 3 hafta yok

Hollanda-Almanya maçında sakatlık yaşayan Ryan Babel’in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup son karşılaşmasında Almanya ile Hollanda karşı karşıya geldi.
Veltins Arena’da oynanan mücadelenin 2-2 sona ererken, ilk 11’de sahaya çıkan Beşiktaşlı Ryan Babel, mücadelenin 45’inci dakikasında bir sakatlık yaşadı.
Sağ arka adelesinde ağrı hisseden Babel, oyuna devam edemedi ve yerini Javairo Dilrosun’a bıraktı.
31 yaşındaki yıldızın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
NTV