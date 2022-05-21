Babel: Büyük şeref duyuyorum

Galatasaray’da forma giyen Hollandalı oyuncu Ryan Babel, takımın parçası olmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Süper Lig’in son haftasında 1-1 berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi sonrası konuştu.

ryan Babel, Galatasaray’ın Antalyaspor’la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

“Galatasaray’da 100 maça çıkmak çok büyük bir şeref. Gurur duyuyorum.” diyen Ryan Babel, “Bu kadar büyük takımın parçası olduğum için gururluyum. Herkese nasip olmaz 100 maç. Ben bunu başaran bir grubun içindeyim artık.” dedi.

Geçirdikleri kötü sezonu da değerlendiren Hollandalı oyuncu, “Enteresan bir sezon oldu. İnsanlar şampiyonluk ve gol bekliyordu ama bazı sezonlar iyi olmuyor. Zor zamanlar geçirince de bir şeyler öğrenecek. Buradaki oyuncular da gelecek sezon için bir şeyler öğrenmiş olacak.” ifadelerini kullandı.