Babel zam istiyor

Beşiktaş ile sözleşmesi biten ve Galatasaray’a transfer edileceği iddia edilen Babel’in menajeri zam istediklerini bildirdi.

Fanatik’te yer alan habere göre, Ryan Babel’in menajeri Winnie Haatrecht, oyuncusunun yüksek bir zam tutarı istediğini yoksa takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceğini söyledi.

Sezona hayal kırıklığıyla başlayan siyah beyazlıların etkili birkaç oyuncusundan biri olan Hollandalı yıldız için Beşiktaş’ın şu ana kadar herhangi bir girişimde bulunmadığını söyleyen Haatrecht, “Biz, bu konuya bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. Babel’in takıma yaptığı katkı gayet ortada. Ancak takımda en az kazanan oyunculardan da biri. Ryan, yıllık ücretine hak ettiği bir zam istiyor yoksa gelecek hakkında başka türlü kararlar almamız gerekebilir.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın Ryan Babel’e 2.3 milyon euro’dan 2+1 senelik kontrat önerdiği, Hollandalı’nın Beşiktaş’tan talebinin ise 3.5 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma olduğu iddia edildi.

Ortak bir paydada buluşulamadığı takdirde ise Babel’in Ocak ayı itibarıyla yeni bir takımla görüşmelere başlaması bekleniyor.