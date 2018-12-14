Babel’den ayrılık açıklaması

Beşiktaş’ta forma giyen golcü oyuncu Babel, Hollanda basınına konuştu ve ayrılık iddialarına yanıt verdi.

İşte Babel’in o sözleri…

Beşiktaş ile sözleşmem sezon sonunda bitecek. Gelecekte neler olacağını bilmiyorum.

Henüz bir şey belli değil. Yeni yıl için en büyük dileğim sakatlık sonrası iyi duruma gelmek ve futbol oynamaya devam etmek.

2020 Avrupa Şampiyonası’nda yer almak için kulüp kariyerinin önemine dikkat çeken Babel sözlerini şöyle tamamladı:

Büyük ihtimalle bu son turnuvam olacak. Hollanda’da yeni bir jenerasyon var.Yerimi biliyorum. 2020’de yer almak beni ciddi anlamda memnun eder.

HÜRRİYET