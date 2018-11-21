Babel’in menajeri: Orman’ın sözleri üzücü

Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Babel’in menajeri, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın sözlerini değerlendirdi.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel, menajeri aracılığıyla kulüple yeni kontrat pazarlıklarına başlamıştı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan menajer Winnie Haatrecht, “Beşiktaş’ın yaptığı teklif, bizim taleplerimizi karşılamıyor. Ryan, hak ettiği zamlı bir kontrat istiyor ve umarım Beşiktaş bunu bize verir. Aksi durumda oyuncum için yeni bir çözüm bulmamız gerekecek” ifadelerini kullanmıştı.

Haatrecht’in bu sözleri sonrasında önceki gün yönetimdeki kurmaylarıyla konuyu görüşen Başkan Fikret Orman, “Kulübün ekonomik durumu belli. Bizim şartlarımıza uymayan kim olursa olsun ismine bakmayıp yollarımızı ayıralım” demişti.

‘Takıma kattıkları ortada…’

Başkan Orman’ın bu sözleri sonrasında Babel’in menajeri Winnie Haatrecht’ten yeni bir açıklama geldi. Haatrecht, Başkan’ın bu kararının kendilerini şaşırttığını itiraf ederek, “Ryan, Beşiktaş’ın en önemli oyuncularından… Takıma kattıkları ortada. Başkan Fikret Orman’ın sözleri, Babel için üzücü… Babel, Beşiktaş’ta oynamayı çok seviyor ve tek isteği kulübünün şampiyonluğa ulaşmasına yardımcı olmak…” ifadelerini kullandı.

Yönetimle yeni görüşme…

Babel’in menajeri Winnie Haatrecht’in, gelecek hafta İstanbul’a gelip Hollandalı futbolcu konusunda yeni sözleşme pazarlıklarına devam edeceği kaydedildi. Beşiktaş’tan 2.1 milyon Euro kazanan ve imza parasıyla birlikte seneliği 3.5 milyon Euro’dan 3 yıllık yeni kontrat talep eden 31 yaşındaki futbolcuya yönetim, son olarak mevcut maaşıyla 2+1 sezonluk sözleşme önermişti.

3 hafta sahalardan uzak

Kara Kartal’ın başarılı oyuncusu Ryan Babel, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1 maçında önceki akşam Hollanda formasıyla Almanya karşısına çıkmıştı. 31 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 45. dakikasında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Mücadele sonrasında açıklamada bulunan Babel, “Sinir bozucu bir sakatlık! Umarım en kısa sürede geri dönerim” ifadelerini kullandı. Sağ ayak arka adalesinden sakatlanan Babel’in durumunun ciddi olduğu ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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