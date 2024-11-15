“Babukko: Erzincan’ın Geleneksel Lezzeti”

ERZİNCAN’DA YENİDEN HAYAT BULAN BABUKKO LEZZETİ

Zengin mutfağıyla dikkat çeken Erzincan’da, geçmişten gelen özel lezzet babukko, modern dokunuşlarla günümüze ulaşıyor. Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan babukko, yıllardır süregelen gelenek ve kültürü yaşatmak amacıyla sofralarda yerini alıyor. Erzincan’ın damak çatlatan bu lezzeti, az malzeme ile hazırlanıyor. Un, su, süt, yağ ve tuz kullanılarak yapılan babukko, hamurunun yoğrulmasının ardından fırında pişiriliyor. Piştikten sonra üzeri alınarak ufaltılan babukko, bol tereyağlı ve sarımsaklı yoğurtla hazırlanan harçla servis ediliyor. Babukkonun püf noktası ise tereyağı ve sarımsak kokusunun yemeğe geçmesi olarak öne çıkıyor.

TRADİSYONEL DÜĞÜNLERDEKİ YERİ

Erzincan’ın tarihi bir lezzeti olan babukko hakkında tarif veren Fatma Ballı, bu yemeğin geçmişte düğünlerde önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor. Ballı, “Özellikle Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde düğünlerde kaşığını alan düğüne gitmiş. Babukko ve yanında üzüm hoşafı ikram edilirmiş. Şimdilerde bu kalktı ama eskiden herkesin düğününde 4-5 çuval babukko yoğurulurdum.” şeklinde açıklama yapıyor. Ayrıca, yöresel lezzet babukko yemeğinin coğrafi işaret alma yolunda ilerlediğini vurgulayan Ballı, “Ürünlerin coğrafi işaret alınması yönünde Valimiz Hamza Aydoğdu’nun da oldukça hassasiyeti var.” ifadelerini kullanıyor.

COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU VE TANITIM ÇALIŞMALARI

Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Ömer Faruk Sarıtaş ise konuyla ilgili şunları söylüyor: “Erzincan Valimiz Doç. Dr. Hamza Aydoğdu’nun destekleri ve emirleri doğrultusunda Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü olarak Erzincan için coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunduğumuz 11 ürünün tanıtımını ve takibini yapıyoruz. Coğrafi işaret tescil başvurusu yaptığımız ürünlerden en değerli olanlarından bir tanesi de babukko. Bugün babukko yemeğinin üretim safhalarını ve tanıtımını gerçekleştirdik. İnşallah çok kısa bir zamanda valimizin de destekleriyle Erzincan’ımız bu başvurusunu yapmış olduğumuz 11 tane coğrafi işaret tescilli ürününe kavuşacak.”