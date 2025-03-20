Baca Yangınında Evin İçine Dolan Su Endişesi

BOLU’DA YANGINDA GİRDİĞİ DİYALOG ŞAŞIRTTI

Bolu’da bir vatandaşın evinde meydana gelen baca yangını sonrası itfaiye eri ile yaşadığı ilginç diyalog dikkat çekti. Ev sahibi, dışarıdan aşağıya atılan suyun bacanın tek çıkışı olması nedeniyle evin içine dolabileceğini ifade etti. İtfaiye eri ise, “Suyu tutmazsak ev yanacak” diyerek durumu açıkladı.

MUDURNU’DA YANGIN MEYDANA GELDİ

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Tımar Aktaş köyünde bulunan iki katlı bir evde gerçekleşti. Ali Seymen’e ait ahşap evin bacasında biriken kurumlar yangına sebep oldu. İç kısımdan tutuşan baca, yoğun duman yayarak evin içerisini etkiledi. Ev sahibi bu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İtfaiye ekipleri ulaşana kadar, köydeki vatandaşlar çatıya çıkarak yangını söndürmeye çalıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla çatıya çıktı. Bacanın alt kısmında çıkan yangını söndürmek için içeriden müdahale etmek isteyen ekipler, bacanın başka bir tahliye noktası olmadığını fark etti. Bunun üzerine, bacanın tepesine su basmak için harekete geçtiler. Yangını söndürme çabaları sırasında ev sahibi ile itfaiye eri arasında geçen ilginç konuşmalar dikkatleri çekti. İtfaiye eri, “Bacaya su tutacağım” dediğinde, ev sahibi bunun evin içine su gireceğini belirtti. İtfaiye eri ise, “Suyu tutmazsak ev yanacak” şeklinde karşılık verdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ev sahibi Ali Seymen, “İçi kurum tutmuş, onlarda yangın çıkarmış. Evdeyken duman çıkmaya başladı. Duman yayıldı baya rüzgar olunca” şeklinde durumunu anlattı. Ekiplerin etkili müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.