Bacavan Yaylası’nda Ters Laleler Çiçekleniyor

BACAVAN YAYLASI’NDA TERS LALE KEŞFİ

Siirt’in Şirvan ilçesinde yer alan Bacavan Yaylası, 1800 rakımlı yüksekliğiyle, doğaseverlerin ilgisini çeken ters laleleri görmek amacıyla birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Nisan ortasında çiçek açmaya başlayan ve bazı bölgelerde yamaçların bakı farklılığı nedeniyle daha geç görülen ters laleler, “ağlayan gelin” veya “hüzün çiçeği” olarak biliniyor. Bu çiçekler, yaklaşık 4 hafta boyunca doğada gözlemlenebiliyor. Farklı illerden gelen doğaseverler, bu nadir güzellikleri görüntülemek için Bacavan Yaylası’na gitmeyi tercih ediyor. Zorlu bir yürüyüşün ardından yaylaya ulaşan doğa tutkunları, lanetlenmiş gibi görünen bu çiçekleri solmadan fotoğraflıyor. Dinlenme molaları sırasında ise saz eşliğinde türküler söyleyerek keyif alıyorlar.

TÜRKİYE’DEKİ GÜZELLİKLERİ KEŞFETME ŞANSI

Ankara’dan gelen doğasever Giray Durmuşoğlu, “Hayatımda ilk defa ters lale gördüm” diyerek, Türkiye’de keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda güzellik bulunduğunu ifade ediyor. “İlk defa Siirt’e geldim, burada bir sürü ters lale gördüm ve çok mutlu oldum” diyen Durmuşoğlu, yaşadığı topraklarda böyle bir güzellik görünce şanslı hissettiğini belirtiyor.

NATURAL BEAUTIES IN EVERY CORNER

Siirt’te görevli Op. Dr. Aykut Koç, fırsat buldukça her ilin doğal güzelliklerini keşfetmeye çalıştığını aktarıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’den gelen ziyaretçilerin de yaylaya ilgi gösterdiğini belirten Koç, “Bu bölgeleri daha fazla keşfetmemiz lazım” diyor. Çeşitli meslek gruplarından gelen doğaseverler, doğal güzellikleri deneyimleyip ağlayan gelinleri izleme fırsatı buluyorlar. Koç, “Ters lalelerin çiçeklenme süresi var. Doğaseverlere süresini geçirmeden buraları görmelerini tavsiye ediyorum” diye konuşuyor.

MÜKEMMEL MANZARA VE YENİ DENİZLER

Pelin Ceceli, zorlu bir yürüyüş olmasına rağmen zamanın keyifli geçtiğini paylaşıyor. “Bence herkesin gelip görmesi gerekiyor” diyen Ceceli, Siirt’e geldiğinde burada bir etkinlik yaptıklarını ve ters laleleri görme şansını bulduklarını kaydediyor. Azerbaycan’dan gelen eğitimci Mehmet Fatih Danış, Siirt’in doğasının harika olduğunu vurguluyor. “Siirtliyim fakat yaklaşık 20 yıldır Bakü’de yaşıyorum. Bu milli değerlerimizi bilmemek bizim için büyük bir eksiklikti” ifadeleriyle, kendi kültürel mirasına sahip çıkmanın önemini dile getiriyor.