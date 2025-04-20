Bad Nauheim’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

ALMANYA’DA SİLAHLI SALDIRI OLDU

Almanya’nın Bad Nauheim kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Giessen İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, iki erkeğin cansız bedenlerinin dün öğlen saatlerinde Frankfurt’un kuzeyindeki kasabada bir konutun önünde bulunduğu belirtildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ OPERASYONA BAŞLADI

Cumartesi günü gerçekleşen olayın ardından, polis bugün büyük bir operasyon yürüttüğünü duyurdu. Özel kuvvet polisleri, helikopter destekli bir şekilde operasyona katılıyor. Olayla ilgili olarak detayların araştırıldığı ve şüphelilerin bir an önce yakalanması için çalışmaların hızlandırıldığı ifade edildi.