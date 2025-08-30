Badal Tüneli İddiaları Asılsız Çıktı

YALANLARIN ORTASINDA GERÇEKLER

Sosyal medyada yayımlanan “Badal Tüneli’nin yanında yol varken gereksiz yere yapıldığı” iddiası, tamamen asılsız durumda. Gerçekler son derece açıkken, kamu yatırımlarını itibarsızlaştırmaya yönelik bu tür paylaşımlar yine boş çıkıyor.

TEHLİKELİ YOL TARİHE KARIŞTI

Badal Tüneli, 19 Ocak 2023’te faaliyete geçti. Tünel açılmadan önce kullanılan eski yol, dar virajları ve sert eğimleriyle özellikle kış mevsiminde buzlanma ve taş düşmesi riski taşıyordu. Bu yol yıllarca “kaza kara noktası” olarak tanımlanırken, sayısız kazaya ve can kaybına neden oldu. Tünelin devreye girmesiyle bu tehlikeli güzergah tarihte yerini aldı. Artık sürücüler, güvenli ve konforlu bir yoldan geçiş yapabiliyor. Badal Tüneli, sürücülerin can ve mal güvenliğini koruyan önemli bir yapı. Aynı zamanda ekonomiye ve çevreye sağladığı katkılarla da dikkat çekiyor. Yıllardır sorunlu olan bir güzergah, bu kalıcı yatırım sayesinde çözülmüş durumda. Vatandaşlar artık riskli virajlarda ve buzlanmış yollarda hayatlarını tehlikeye atmıyor. Modern ulaşım imkanlarıyla donatılan bölge halkı, tünelin sağladığı kolaylıklarla günlük yaşamında doğrudan fayda sağlıyor.

PROJE KAPSAMINDA YALNIZCA TÜNEL DEĞİL, 4 KÖPRÜ DE YAPILDI

Badal Tüneli, sadece bir geçiş noktası değil; modern ulaşım projelerinin bir parçası olarak planlandı. Proje çerçevesinde yalnızca tünel değil, aynı zamanda 345 metre uzunluğunda dört köprü inşa edilerek yol ağı güçlendirildi. Bu sayede bölgenin ulaşım altyapısı kalıcı ve güvenli bir şekilde yenilendi.

EKONOMİYE 112,8 MİLYON LİRALIK KATKI

Sosyal medya üzerinden yayımlanan “yalnızca 20 saniye kazandırıyor” iddiası, gerçeği çarpıtan yüzeysel bir hesaplamadan ibaret. Badal Tüneli, ekonomiye de doğrudan katkıda bulunuyor. Tünel sayesinde her yıl 102 milyon lira zaman tasarrufu sağlanırken, 10,8 milyon lira akaryakıt tasarrufu gerçekleştiriliyor. Toplamda 112,8 milyon lira ülke ekonomisine kazandırılıyor. Bu rakamlar, yatırımın amacının sadece “saniyeler” olmadığını; aynı zamanda ekonomik faydayı, akaryakıt tasarrufunu ve sürücülerin günlük hayatına sağladığı kolaylığın da gözler önüne serdiğini gösteriyor.

ÇEVREYE KATKI: 626 TON DAHA AZ EMİSYON

Bu proje ekonomik kazanımlarının yanı sıra çevresel faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Tünel sayesinde daha az yakıt tüketimi sağlanıyor, dolayısıyla karbon salınımı azalıyor. Yapılan hesaplamalara göre her yıl 626 ton karbondioksit salınımı önleniyor. Bu durum, hem bölge halkı hem de gelecek nesiller için daha temiz hava ve daha yaşanabilir bir çevre anlamına geliyor.

SOSYAL MEDYA MANİPÜLASYONLARI BOŞA DÜŞTÜ

İnternette yayımlanan bazı videolarla eski yol ile tünel arasında yapılan kıyaslamalar, gerçeği gizlemeye yönelik manipülasyonlardan ibaret. “20 saniye fark” söylemiyle yapılan bu hesaplamalar, ne kazaların önlenmesini ne yıllık milyonlarca liralık tasarrufu ne de çevresel faydayı dikkate alıyor. Kamu yatırımlarına gölge düşürmeye çalışan bu söylemler, ortaya çıkan rakamların yanında hiçbir anlam ifade etmiyor.