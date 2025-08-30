Badal Tüneli İddiaları Asılsız Çıktı

SOSYAL MEDYADA YAPILAN İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Sosyal medyada gündeme gelen “Badal Tüneli’nin yanında yol varken gereksiz yere yapıldığı” iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı. Kamu yatırımlarını karalamaya yönelik bu paylaşımlar, gerçekler karşısında geçersiz kaldı.

TEHLİKELİ GÜZERGAH TARİHE KARIŞTI

Badal Tüneli, 19 Ocak 2023’te hizmete açıldı. Tünel inşa edilmeden önceki güzergahın dar virajları, sert eğimleri ve kış aylarındaki buzlanma ile taş düşmesi riskleri biliniyordu. Yıllarca “kaza kara noktası” olarak adlandırılan bu yol, birçok kaza ve can kaybına neden oldu. Tünel kullanıma girdikten sonra bu tehlikeli güzergah tarihe karıştı. Sürücüler artık hem güvenli hem de konforlu bir yoldan geçiyor. Badal Tüneli, sürücülerin can ve mal güvenliğini koruyan bir eser olarak öne çıkıyor. Ekonomiye ve çevreye sağladığı katkılarla da dikkat çekiyor. Sorunlu olan güzergah, kalıcı bir yatırımla çözülmüş durumda. Artık vatandaşlar riskli virajlarda ve buzlanan yollarda hayatını tehlikeye atmıyor. Modern ulaşım imkanlarına kavuşan bölge halkı ise tünelin sağladığı kolaylıktan günlük yaşamında faydalanıyor.

PROJE KAPSAMINDA TÜNELİN YANINDA DÖRT KÖPRÜ DE YAPILDI

Badal Tüneli, yalnızca bir geçiş noktası değil, aynı zamanda modern bir ulaşım projesi olarak tasarlandı. Proje kapsamında sadece tünel açılmadı, 345 metre uzunluğunda dört köprü de inşa edilerek yol ağı güçlendirildi. Böylece bölgenin ulaşım altyapısı kalıcı ve güvenli bir şekilde yenilendi.

EKONOMİYE KAZANÇ: 112,8 MİLYON LİRA

Sosyal medyada “yalnızca 20 saniye kazandırıyor” şeklinde yapılan iddia, gerçekleri çarpıtan yüzeysel bir hesaptan ibaret. Badal Tüneli, ekonomiye de doğrudan katkı sağlıyor. Tünel sayesinde her yıl 102 milyon lira zamandan tasarruf ediliyor ve 10,8 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanıyor. Toplamda 112,8 milyon lira ülke ekonomisine kazandırılıyor. Bu rakamlar, yatırımın amacının yalnızca “saniyeler” olmadığını; ekonomik faydayı, akaryakıt tasarrufunu ve sürücülerin günlük hayatına sağladığı kolaylığı gösteriyor.

ÇEVRESEL KAZANIM: 626 TONDA DAHA AZ EMİSYON

Proje, ekonomik avantajların yanı sıra çevresel kazanımlarıyla da dikkat çekiyor. Tünel sayesinde daha az yakıt tüketimi gerçekleşiyor ve karbondioksit salınımı azalıyor. Yapılan hesaplamalara göre her yıl 626 ton karbondioksit salınımı engelleniyor. Bu durum, bölge halkı ve gelecek nesiller için daha temiz bir hava ve yaşanabilir bir çevre sağlıyor.

SOSYAL MEDYA MANİPÜLASYONLARI BOŞA DÜŞTÜ

İnternette yayımlanan bazı videolar, eski yol ile yapılan kıyaslamalarla gerçekleri gizlemeye yönelik manipülasyon içeriyor. “20 saniye fark” söylemiyle ortaya atılan hesaplar, ne kazaların önlenmesini ne de yıllık milyonlarca liralık tasarrufu hesaba katıyor. Kamu yatırımlarına zarar vermeye çalışan bu söylemler, ortaya çıkan verilerin karşısında önemsiz kalıyor.