“Badal Tüneli İddiaları Asılsız Çıktı.”

ASILSIZ İDDİALAR ÇÖKERTİLDİ

Sosyal medya üzerinden yayılan “Badal Tüneli’nin yanında yol varken gereksiz yere yapıldığı” iddiası, gerçekleri yansıtmıyor. Bilgiler ışığında, kamu yatırımlarını itibarsızlaştırmaya yönelik bu paylaşımlar tekrar boşa düşüyor.

TEHLİKELİ GÜZERGAH ORTADAN KALKTI

Badal Tüneli, 19 Ocak 2023’te faaliyete geçti. Tünel inşa edilmeden önceki eski güzergâh; dar virajları, sert eğimleri ile kış aylarında buzlanma ve taş düşmesi tehlikesi ile biliniyordu. Yıllarca “kaza kara noktası” olarak anılan bu yol, çok sayıda kazaya ve can kaybına tanıklık etti. Tünel aktif hale geldikten sonra bu riskli güzergah tarih oldu. Artık sürücüler, emniyetli ve konforlu bir yol kullanıyor. Badal Tüneli, sürücülerin can ve mal güvenliğini koruyan bir yapıt olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda bölge ekonomisine ve çevresine sağladığı katkılarla dikkat çekiyor. Uzun zamandır sorunlu olan bir güzergâh, kalıcı bir yatırım ile çözülmüş durumda. Bu sayede vatandaşlar, riskli virajlarda ve buzlu yollarda hayatlarını tehlikeye atmaktan kurtuluyor. Modern ulaşım imkânına sahip olan bölge halkı, tünelin sağladığı kolaylıklardan günlük yaşamında yararlanıyor.

MODERN ULAŞIM PROJESİ KAPSAMINDA KÖPRÜLER DE YAPILDI

Badal Tüneli yalnızca bir geçiş noktası değil; aynı zamanda bir modern ulaşım projesi olarak tasarlandı. Proje kapsamındaki çalışmalar arasında yalnızca tünel değil, 345 metre uzunluğunda dört köprü inşa edilerek yol ağı da güçlendirildi. Bütün bu gelişmeler, bölgenin ulaşım altyapısını güvenli ve kalıcı bir şekilde yeniledi.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

Sosyal medyada “yalnızca 20 saniye kazandırıyor” iddiaları, yüzeysel hesaplamalardan ibaret. Badal Tüneli, ekonomiye de direkt katkı sağlıyor. Tünel ile her yıl 102 milyon lira zaman tasarrufu elde ediliyor ve 10,8 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanıyor. Toplamda ülke ekonomisine 112,8 milyon lira kazandırılıyor. Bu veriler, yatırımın sadece “saniyeler” için yapılmadığını, ekonomik yararları, akaryakıt tasarrufunu ve sürücülere sunduğu kolaylıkları gösteriyor.

ÇEVRESEL KAZANIMLAR

Proje sadece ekonomik değil, çevresel yararlarla da dikkat çekiyor. Tünel sayesinde daha az yakıt tüketiliyor ve dolayısıyla daha az karbon salınımı gerçekleşiyor. Yılda 626 ton karbondioksit salımının önlenmesi, hem bölge halkı hem de gelecek nesiller için daha temiz bir hava ve yaşanabilir bir çevre anlamına geliyor.

SOSYAL MEDYA MANİPÜLASYONLARI ANLAMINI YİTİRİYOR

İnternette dolaşan bazı videolar, eski yol ile yeni tünelin kıyaslamalarını gerçekleri gizlemek amacıyla sunuyor. “20 saniye fark” söylemiyle çıkarılan hesaplar, ne kazaların önlenmesine ne de yıllık milyonlarca lira tasarrufa ve çevresel faydalara değiniyor. Kamu yatırımlarına gölge düşürmeye çalışan bu söylemler, ortaya çıkan rakamlarla karşılaştırıldığında hiçbir geçerliliğe sahip değil.