Badal Tüneli İddiaları Asılsızdır

ASILSIZ İDDİALAR AÇIKLANDI

Sosyal medyada dolaşan “Badal Tüneli’nin yanında yol varken gereksiz yere yapıldığı” iddiası tamamen asılsız çıktı. Gerçekler gün gibi ortadayken kamu yatırımlarını itibarsızlaştırmaya yönelik bu tür paylaşımlar, bir kez daha gerçeklerle yüzleşmedi.

TEHLİKELİ GÜZERGAH TARİHE KARIŞTI

Badal Tüneli, 19 Ocak 2023’te hizmete açıldı. Tünel yapılmadan önce kullanılan eski güzergah; dar virajları, sert eğimleri ve özellikle kış aylarında buzlanma ve taş düşmesi riskiyle biliniyordu. Yıllarca “kaza kara noktası” olarak anılan bu yol, sayısız kazaya ve can kaybına sahne oldu. Tünelin devreye girmesiyle birlikte bu tehlikeli güzergah tarihe karıştı. Artık sürücüler, hem güvenli hem de konforlu bir yoldan geçiyor. Badal Tüneli, sürücülerin can ve mal güvenliğini teminat altına alan bir eser. Aynı zamanda ekonomiye ve çevreye sağladığı katkılarla da dikkat çekiyor. Yıllardır sorunlu olan bu güzergah, kalıcı bir yatırımla çözülmüş durumda. Artık vatandaşlar, riskli virajlarda ve buzlanan yollarda hayatlarını tehlikeye atmıyor. Modern ulaşım imkanına kavuşan bölge halkı, tünelin sağladığı kolaylıktan günlük hayatında doğrudan fayda sağlıyor.

PROJE KAPSAMINDA YALNIZCA TÜNEL DEĞİL, 4 KÖPRÜ DE İNŞA EDİLDİ

Badal Tüneli, yalnızca bir geçiş noktası değil; aynı zamanda modern bir ulaşım projesi olarak tasarlandı. Proje dahilinde sadece tünel açılmadı, aynı zamanda 345 metre uzunluğunda dört köprü de inşa edilerek yol ağı güçlendirildi. Bu durum, bölgenin ulaşım altyapısını kalıcı ve güvenli bir şekilde yeniledi.

EKONOMİYE 112,8 MİLYON LİRALIK KAZANÇ

Sosyal medyada öne sürülen “yalnızca 20 saniye kazandırıyor” iddiası, gerçekleri çarpıtan yüzeysel bir hesaplamadan başka bir şey değil. Badal Tüneli, ekonomiye de doğrudan katkı sağlıyor. Tünel sayesinde her yıl 102 milyon lira zamandan tasarruf ediliyor, 10,8 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanıyor. Toplamda 112,8 milyon lira ülke ekonomisine kazandırılıyor. Bu rakamlar, yatırımın amacının sadece “saniyeler” olmadığını; ekonomik faydayı, akaryakıt tasarrufunu ve sürücülerin günlük hayatına sağladığı kolaylığı gözler önüne seriyor.

ÇEVREYE KATKI: 626 TON DAHA AZ EMİSYON

Proje yalnızca ekonomik faydalarla değil, çevresel kazanımlarıyla da dikkat çekiyor. Tünel sayesinde daha az yakıt tüketiliyor ve daha az karbon salınımı gerçekleşiyor. Yapılan hesaplamalara göre her yıl, 626 ton karbondioksit salımı engelleniyor. Bu durum, hem bölge halkı hem de gelecek nesiller için daha temiz bir hava, daha yaşanabilir bir çevre anlamına geliyor.

SOSYAL MEDYA MANİPÜLASYONLARI BOŞA DÜŞTÜ

İnternette dolaşan bazı videolarda tünelin yanında yer alan eski yol ile yapılan kıyaslamalar, gerçekleri gizlemeye yönelik manipülasyonlardan ibaret. “20 saniye fark” söylemiyle yapılan hesaplar, ne kazaların önlenmesini, ne yıllık milyonlarca liralık tasarrufu ne de çevresel faydayı hesaba katıyor. Kamu yatırımlarına gölge düşürmeye çalışan bu söylemler, ortaya çıkan rakamların karşısında hiçbir anlam ifade etmiyor.