Badal Tüneli İddiası Asılsızdır

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Sosyal medyada yer alan “Badal Tüneli’nin yanında yol varken gereksiz yere yapıldığı” yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmıyor. Gerçekler net bir şekilde ortadayken kamu yatırımlarını itibarsızlaştırmaya yönelik bu paylaşımlar, tekrar boşa çıkıyor.

TEHLİKELİ YOL TARİHE KARIŞTI

Badal Tüneli, 19 Ocak 2023’te hizmete girdi. Tünel yapılmadan önceki eski güzergâh, dar virajları, dik eğimleri ve kış aylarında meydana gelen buzlanma ile taş düşmesi riskiyle tanınıyordu. Yıllarca “kaza kara noktası” olarak bilinen bu yol, birçok kazaya ve can kaybına sebep oldu. Tünelin devreye girmesiyle, bu riskli güzergâh tarihe karıştı. Sürücüler, artık güvenli ve konforlu bir yoldan geçiyor. Badal Tüneli, sürücülerin can ve mal güvenliğini koruyan bir eser olarak öne çıkıyor. Ayrıca, ekonomiye ve çevreye sağladığı katkılarla da dikkat çekiyor. Yıllardır yaşanan sorunlu bir güzergâh, kalıcı bir yatırımla sorunsuz hale getirildi. Vatandaşlar, artık riskli virajlarda ve buzlu yollarda yaşamlarını tehlikeye atmaktan kurtuldu. Modern ulaşım imkânına kavuşan bölge halkı, tünelin sunduğu avantajlardan günlük yaşamlarında doğrudan yararlanıyor.

PROJE KAPSAMINDA KÖPRÜLER DE YAPILDI

Badal Tüneli, sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda çağdaş bir ulaşım projesi olarak düşünüldü. Proje kapsamında yalnızca tünel inşa edilmedi; 345 metre uzunluğunda dört köprü de yapılarak yol ağı güçlendirildi. Böylece bölgenin ulaşım altyapısı kalıcı ve güvenli bir şekilde yenilenmiş oldu.

EKONOMİK KAZANÇLAR

Sosyal medyada öne çıkan “yalnızca 20 saniye kazandırıyor” iddiaları, gerçekleri çarpıtan yüzeysel hesaplamalar. Badal Tüneli, direkt olarak ekonomiye katkı sağlıyor. Tünelin yarattığı avantajlar sayesinde her yıl 102 milyon liralık zaman tasarrufu, 10,8 milyon liralık akaryakıt tasarrufu sağlanıyor. Toplamda, 112,8 milyon lira ülke ekonomisine kazandırılıyor. Bu rakamlar, yatırımın amacının yalnızca “saniyeler” değil, ekonomik fayda, akaryakıt tasarrufu ve sürücülerin günlük hayatına sağlayacağı kolaylık olduğunu gözler önüne seriyor.

ÇEVRESEL KAZANIMLAR

Proje, yalnızca ekonomik faydalarla değil, çevresel kazanımlarla da dikkat çekiyor. Tünel sayesinde daha az yakıt tüketimi gerçekleştiriliyor, ayrıca karbondioksit salınımında azalma sağlanıyor. Yapılan hesaplamalara göre her yıl 626 ton karbondioksit salınımı engelleniyor. Bu durum, hem bölge halkı hem de gelecek nesiller için daha temiz bir hava ve daha yaşanabilir bir çevre sağlıyor.

SOSYAL MEDYA MANİPÜLASYONLARI HÜSRANA UĞRADI

Bazı internetteki videolarda tünelin yanındaki eski yol ile yapılan kıyaslamalar, gerçekleri gizlemeye yönelik manipülasyonlar. “20 saniye fark” söylemi ile yapılan hesaplamalar, ne kazaların önlenmesini, ne yıllık milyonlarca liralık tasarrufu, ne de çevresel faydayı dikkate alıyor. Kamu yatırımlarına gölge düşürmeye çalışan bu söylemler, ortaya çıkan gerçek rakamların karşısında hiçbir anlam ifade etmiyor.