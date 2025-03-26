Bade İşçil Sadelik Duruşunu Sürdürüyor

ŞAŞIRTICI GÖRÜNTÜLER

Göz alıcı oyunculuğu ve şık tarzıyla her zaman ilgi odağı olan Bade İşçil, bu kez galalarda ya da lüks mekanlarda değil, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken gözlemlendi. İşçil, ilk önce mütevazı bir marketten alışveriş yaptıktan sonra halk otobüsüne binerek yolculuk yapmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Alışılmışın dışında bir portre çizen İşçil, gösterişten uzak bir duruşla herkesin takdirini topluyor.

SADDELİĞİYLE GÜNDEMDE

Önceden aşırı tüketimden kaçındığını ve sade bir yaşam tarzı benimsediğini açıkça belirten oyuncu, bu tavrıyla yeniden gündeme gelmeyi başardı. Daha önce toplu taşımaya binerken görüntülenen İşçil’in bu hali, sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı.

Hakkında çıkan çeşitli dedikodulara açıklık getiren İşçil, duruşunu net bir şekilde ifade eden kelimeler kullandı: “Neden toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım? Bir vatandaşın olağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın, doğanın, yaşamın bir parçası oldum ve gururla söylemek isterim ki böyle de devam edeceğim.”