Badem Çiçeği Festivali, Akdamar Adası’nda

BAHARIN RENKLERİYLE DOLDURAN FESTİVAL

Baharın habercisi olan badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte, Van Gölü’ndeki “Akdamar Adası 3. Badem Çiçeği Festivali” başladı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen festival, renkli anlara ev sahipliği yapıyor. Edremit ve Gevaş ilçelerinden teknelerle adaya ulaşan ziyaretçiler, yeşil ile mavinin buluştuğu ve rengarenk çiçeklerle dolu adayı keşfetti.

ETKİNLİKLER DOLUSU BİR PROGRAM

Festivalde şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı ve yerel sanatçılar türküler seslendirdi. Ayrıca, düzenlenen foto safari sayesinde adaya gelen yüzlerce fotoğraf sever, adayı ve üzerindeki tarihi mekanları fotoğrafladı. Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehirlerin doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini tanıtmak için festivallerin önemine vurgu yaptı. Dört tarafı karlı dağlarla çevrili Akdamar Adası’nda düzenlenen etkinliğin kıymetini belirten Gültekin, “Festivallerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Hep birlikte bu güzel günün keyfini yaşayacağız. Daha sonraki yıllarda da bu tür etkinliklere ev sahipliği yaparak, kentin kültürel değerlerini ve doğal zenginliklerini tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.

VAN’IN EŞSİZ GÜZELLİKLERİ

Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, “Anadolu’da baharda ilk açan çiçeklerin coğrafyamızda olması ve bu eşsiz güzelliği birlikte takip etmemiz ayrıca önem arz ediyor. Van’ımız farklılıklarıyla ön plana çıkmakta. Baharın ilk aylarında çiçek açan bademlerin Akdamar Adası’yla bütünleşmesi festivalin farklı bir anlam kazanmasını sağlıyor. Adada badem çiçekleri, yılın belli döneminde rengarenk dünyaya bir görsel şölen sunuyor” şeklinde görüşlerini paylaştı.

BÜYÜLEYİCİ ATMOSFERİN PAYLAŞILMASI

Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin de, “Ada, baharın müjdecisi badem çiçekleriyle buluştuğunda adeta büyüleyici bir tabloya dönüşüyor. Bu büyüleyici atmosferi, ülkenin dört bir yanından Van’a gelen misafirlerimizle paylaşmak ve bu görsel şöleni festivale dönüştürmek istedik” dedi. Festival için Bitlis’ten bulunan Tuba Beyhan ise, “Akdamar Adası güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Festivale yoğun bir katılım var. Biz de bu eşsiz manzarayı görmek için geldik. Her şey çok güzel” şeklinde duygularını ifade etti. Festival, yarın da çeşitli etkinliklerle devam edecek.