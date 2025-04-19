Badem Çiçeği Festivali Başladı

BADEN ÇİÇEĞİ FESTİVALİ BAŞLADI

Van Gölü’nde yer alan Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçeklerinin açmasıyla pembe ve beyaz renklere bürünüyor ve bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Badem Çiçeği Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Bu güzel manzarayı görmek isteyenler, adaya gelerek bol bol fotoğraf çekiliyor. Yıl boyu ziyaretçilerin ilgisini çeken Akdamar Adası, bu sene de yoğun bir katılımla karşılandı. Festival, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenleniyor ve iki gün sürecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Gevaş ilçesinden tekneyle 20 dakikalık bir yolculuğun ardından adaya ulaşıyor. Turkuaz göl, karlarla kaplı dağlar ve açan badem çiçeklerinin oluşturduğu manzara, ziyaretçileri karşılıyor. Festival boyunca kano ve yelken gösterileri, şiir dinletileri, halk oyunları, konserler ve yöresel yemek ikramı gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca foto safari düzenleyip fotoğraf tutkunları, Akdamar Adası’nda özel kareler elde etme şansı buluyor.

ETKİNLİKLER VE HAZIRLIKLAR

Festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, burada olmanın mutluluğunu ifade ederek, “Hep birlikte bu güzel günün keyfini yaşayacağız. Daha sonraki yıllarda ilimiz bu tür etkinliklere ev sahipliği yaparak, kentin sahip olduğu kültürel değerleri ve doğal zenginliklerini tanıtmayı hedefliyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, badem çiçeklerinin coğrafyada baharda ilk açan çiçekler olmasının önemine değinerek, “Van’ımız, farklılıklarıyla ön plana çıkıyor. Badem çiçekleri yılın belirli dönemlerinde görsel bir şölen sunuyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Van Gölü’nün eşsiz güzelliğiyle çevrelenen Akdamar Adası’nda festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.