BAHAR RENKLERİYLE DOLU FESTİVAL

Badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte baharın canlı renklerine bürünen Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda “3. Badem Çiçeği Festivali” devam ediyor. Bu önemli etkinlik Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenleniyor. Festivalin ikinci gününde adada renkli manzaralar ortaya çıktı. Edremit ve Gevaş ilçelerinden teknelerle adaya gelen yerli ve yabancı turistler, yeşille mavinin buluştuğu, rengarenk çiçeklerin açtığı adada dolaşarak güzel anlar yaşadı. Yüzlerce fotoğraf meraklısı, foto safari kapsamında ada ve üzerindeki tarihi mekanların fotoğraflarını çekme fırsatını yakaladı.

ZİYARETÇİLERİN HÜSRAN SİYAHİ

Batman’dan gelen Nazlı Yıldız, ilk kez Akdamar Adası’na gelmenin verdiği heyecanı paylaştı. Van’ın doğası ve tarihi yapıları tarafından etkilendiğini belirten Yıldız, “Sabah saatlerinde adaya ulaştık. Güzel zaman geçiriyoruz. Burası çok güzel bir yer. Herkesi buraya davet ediyorum. Muazzam bir manzarası, muhteşem bir havası var.” dedi. Ordu’dan gelen Mustafa Ürel ise Van’da birçok güzelliği keşfettiklerini ifade ederek, “Burada eğleniyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Yeni yerler ve Akdamar Adası’nı görme fırsatı bulduk. Çok eğleniyoruz. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederim.” diye konuştu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYDE

Festival süresince Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemlerini etkin bir şekilde alıyor. Herkesin keyifli bir şekilde etkinlikten faydalanabilmesi için gerekli çalışmalar titizlikle yürütülüyor.