Badem Çiçeği Festivali Renkli Geçti

BAHAR TATLISI BİR FESTİVAL

Baharın getirdiği renklerle donanan Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda gerçekleştirilen “3. Badem Çiçeği Festivali” sona erdi. Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenlenen festivalin son günü renkli görüntülere sahne oldu. Edremit ve Gevaş ilçelerinden teknelerle bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, rengarenk çiçeklerin açtığı ovuşturan yeşil ve mavi tonların bir araya geldiği adada dolaştı. Fotoğraf tutkunları, adanın ve tarihi yapılarının görüntülerini kaydetti. Festival, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müzik Topluluğu’nun müzik dinletisi ile noktalandı.

EVRENSEL KÜLTÜR BİRLİĞİ

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali”nin başarıyla tamamlanmasının mutluluğunu paylaştı. Türkmenoğlu, festivalin kentin doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini tanıttığını ifade ederek, “Artos Dağı’ndaki kar örtüsü ile Akdamar Adası’ndaki badem çiçekleri görsel bir şölen sunuyor. Festivalimize yoğun bir ilgi vardı. Adayı gezinen turistler arasında İngilizce, Rusça, Farsça konuşanlar vardı. Akdamar Adası evrensel bir kültür merkezidir. Birçok ülke buraya hayran kalıyor. Dün 15 bin kişi adayı ziyaret etti. İki günde 30 bini aşkın katılımcı oldu. Her yıl bu festivali düzenlemeyi planlıyoruz. Van Gölü’nün ortasında yer alan bu güzel ada, martıları, tavşanları, çiçek açan badem ağaçları ve kilisesiyle insanları etkiliyor. Buradaki coşkuyu görünce çok mutlu olduk. Organizasyonda emeği geçenler, özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valiliğimiz ve diğer tüm kurumlar ile katılımcılara teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

UNUTULMAZ ANILAR YARATTI

Festivale ailesiyle katılan Muhsin Kuşman, Akdamar Adası’ndaki organizasyonu harika bulduğunu dile getirdi. Kuşman, “Festival, renkli anlara ev sahipliği yapıyor. Van’ın eşsiz doğası ve tarihi geçmişi var. Herkesi bu güzellikleri keşfetmeye davet ediyorum. Eşim ve 10 yaşındaki kızımla birlikte geldik ve keyifli anlar yaşadık. Etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

Ziyaretçilerden Şevval İnan ise, “Festivali çok sevdik. Güzel vakit geçirdik, eğlendik. Farklı şehirlerden insanların geldiğini gördük. Fotoğraf çektik. Bu tür etkinliklerin daha sık olmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu. Festivalde, Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy ve Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın da yer aldı.