Bademli’de Doğum Günü Kutlandı

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Dikili Kaymakamı Cevat Gün, Bademli Mehmet Ertuğrul Denizolgun İlkokulu öğrencisi Murat Çevik için düzenlenen sürpriz doğum günü etkinliğine katılarak anlam dolu bir an yaşattı. Okul yönetimi ve öğretmeni, Murat için bu özel kutlamayı organize etti ve okul idaresi, Kaymakam Cevat Gün’ü de davet etti.

KAYMAKAM’DAN MURAT’A TEBRİK

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz ile beraber okula gelen Kaymakam Cevat Gün, Murat Çevik’i öperek doğum gününü kutladı. Sürpriz kutlama karşısında şaşkınlık yaşayan Murat, sevincini sınıf arkadaşlarıyla paylaştı. Kutlama sırasında doğum günü pastası kesilip, çeşitli hediyeler takdim edildi. Ortaya çıkan sıcak ve samimi atmosfer, tüm katılımcılar için unutulmaz anlar yaşattı.

MURAT’IN TEŞEKKÜRÜ

Murat, kendisini yalnız bırakmayan İlçe Kaymakamı Cevat Gün ve diğer kurum amirlerine teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi. Bu anlamlı kutlama, düzenlenen etkinlikler sayesinde kalpleri ısıttı.

– İZMİR