Bae Devlet Başkanı Al Nahyan Görüştü

BAE DEVLET BAŞKANI İLE KATAR BAŞBAKANI GÖRÜŞTÜ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda, ikili ilişkiler yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. BAE’nin resmi haber ajansına göre, Katar Başbakanı Al Sani, Abu Dabi’deki bu ziyareti sırasında BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile buluştu.

İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Kasr el-Bahr Sarayı’nda yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ve ortak çıkarların güçlendirilmesi üzerine fırsatlar değerlendirildi. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ancak, bu konularla ilgili daha fazla ayrıntı bulunmadı.