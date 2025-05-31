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BAE Devlet Başkanı, Avn’la Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’la uluslararası ve bölgesel konular hakkında bir telefon görüşmesi yaptı. BAE’nin resmi haber ajansında yayımlanan bilgilere göre, bu görüşmenin ana gündem maddesi iki ülke arasındaki önemli meseleler, bölgesel ve uluslararası sorunlar, ikili ilişkiler, işbirliği ve ortak çalışmaların geliştirilmesi oldu. Görüşmenin her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde yapılması ve kardeş halklara iyilik ve refah getirecek bir çerçevede ele alınması planlandı.

GEÇMİŞİ ANIMSATAN ZİYARET

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, daha önce 30 Nisan’da Abu Dabi’ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaret sırasında, Avn, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile ikili ilişkiler hakkında önemli müzakereler yaptı. Bahsi geçen ziyaretin ardından BAE yönetimi, vatandaşlarının Lübnan’a seyahat yasağını 7 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla kaldırma kararı aldı.

SİYASİ ARKA PLAN

BAE tarafından alınan bu seyahat yasağının kaldırılması, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi’nin Ekim 2021’de Yemen’le ilgili Suudi Arabistan’ı eleştiren açıklamalarının ardından gerçekleşmişti. Bu bağlamda, BAE diplomatik temsilciliklerini Beyrut’tan geri çekmişti. Ancak, BAE Dışişleri Bakanlığı, 25 Ocak’ta yaptığı açıklamada, üç yılı aşkın bir süre kapalı kalan ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla Beyrut’taki büyükelçiliğinin yeniden açıldığını duyurdu.

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