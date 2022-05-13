BAE Devlet Başkanı hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan hayatını kaybetti.

Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan’ın ölümünün ardından devlet başkanlığı koltuğuna geçici olarak, Başbakan ve Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşid el-Mektum’un oturması bekleniyor.

Ülkenin yeni liderini ise, yedi emirliğin liderlerinin oluşturduğu Federal Konsey 30 gün içinde belirleyecek.

ŞEYH HALİFE BİN ZAYİD EL-NAHYAN KİMDİR?

73 yaşındaki Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan, babası Zayid bin Sultan el-Nahyan’ın yerine 3 Kasım 2004 tarihinde göreve başlamıştı.

Babasının hastalığı sırasında devlet başkanı vekili olmuştu. Abu Dabi Kalkınma Fonu’nun başkanlığı görevini yürütüyordu. Aynı zamanda Abu Dabi emiriydi.

Forbes’a göre, Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan 19 milyar dolar tahmini serveti ile dünyanın üçüncü zengin hükümdarıydı.