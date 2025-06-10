BAE Devlet Başkanı, Katar Başbakanı ile Görüştü

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanında bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. BAE’nin resmi haber ajansı WAM’a göre, Katar Başbakanı Al Sani, Abu Dabi’deki ziyareti sırasında BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile buluştu.

İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

Kasr el-Bahr Sarayı’nda yapılan görüşme, iki ülke arasındaki iş birliği ve ortak çıkarların güçlendirilmesi amacıyla fırsatların araştırıldığı bir platform oldu. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası konularla ilgili görüş alışverişi yapıldı. Ancak görüşmenin içeriğine dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.