“Bae Kadınlar Birliği Dijital Sergisi Açıldı.”

BAE’DE “ULUSUN ANNESİ” DİJİTAL SERGİSİ AÇILDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği ve “Ulusun Annesi” unvanıyla tanınan, BAE Kadınlar Birliği Başkanı, Yüksek Anne ve Çocuk Konseyi Başkanı ve Aile Gelişim Vakfı Yüksek Başkanı olan Şeyha Fatima Bint Mubarak adına hazırlanan “Ulusun Annesi” dijital sergisi açıldı. Cumhurbaskınlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen bu dijital sergi, kadınların toplumsal konumunu güçlendirme ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunma konularında öncü rol üstlenen Şeyha Fatima Bint Mubarak’ın hayatına dair kesitler sunuyor.

SERGİDEKİ TEMALAR VE KATILIMCILAR

Sergide, Şeyha Fatima’nın kadınların güçlendirilmesi, aile ile toplum gelişiminin desteklenmesi konusundaki öncü çalışmalarına ve yerel ile uluslararası düzeyde yürüttüğü insani girişimlere yaptığı katkılara yer veriliyor. Serginin açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ankara Büyükelçisi Said Saeed Thani Al Dhaheri, İçişleri Bakanlığı temsilcileri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, milletvekilleri, bakan eşleri ve birçok üst düzey yetkili katıldı.

BAKAN GÖKTAŞ’TAN YORUMLAR

Bakan Göktaş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Ulusun annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak hem ülkesinde hem uluslararası boyutta kadınları, kız çocuklarını ve aileyi güçlendirmeye yönelik ve insani yardım adına pek çok çalışmaya öncülük etmiştir.” dedi. Açılışın önemi hakkında bilgi veren Göktaş, daha önce serginin New York ve Moskova’da düzenlendiğini hatırlatarak, “Bugün Ankara’da milletin evinde, milletin kütüphanesinde bu sergiyi açmamız bizler için mutluluk kaynağı. Aynı zamanda iki dost ve kardeş ülkenin dostluğunun da bir simgesi.” şeklinde konuştu.

DOSTLUK VE DESTEK VURGUSU

Bakan Göktaş, geçtiğimiz ay Şeyha Fatima Bint Mubarak’ın ülkelerini ziyaret ettiğini ve Emine Erdoğan ile önemli görüşmeler yaptığını belirtti. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a ve Şeyha Fatima Bint Mubarak’a teşekkürlerini iletti. Açılışın ardından katılımcılara müzik dinletisi sunulurken, sergi alanında kahve ve hurma ikramı yapıldı.