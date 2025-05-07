Bae, Port Sudan Otoritesini Tanımıyor

BAE’DEN PORT SUDAN OTORITESİNE TEPKİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Port Sudan otoritesinin Sudan’ın meşru hükümetini ve halkını temsil etmediğini ifade ederek, bu otoritenin diplomatik ilişkileri kesme kararını “tanımadığını” duyurdu. BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Sudan’ın sözde Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından yapılan açıklama, BAE ile Sudan Cumhuriyeti ve kardeş halkları arasındaki sağlam ilişkileri etkilemeyecek.” denildi.

SUDAN’IN GÜVENLİK VE SAVUNMA KONSEYİ SORUMLU TUTULDU

Açıklamada, Port Sudan otoritesinin Sudan’ın meşru hükümetini ve halkını temsil etmediği belirtilerek, bu otoritenin BAE ile ilişkileri kesme kararının tanınmadığı vurgulandı. Sudan’ın BAE aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açtığı soykırım davasına atıfta bulunularak, “Sudan’daki savaşan taraflardan biri olan Port Sudan otoritesinin BAE ile diplomatik ilişkileri kesme kararı, UAD’nin davayı reddetmesinden sadece bir gün sonra bir tepki olarak geldi.” değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada, söz konusu karar “barış görüşmelerinden kaçmak için bir manevra” olarak tanımlanarak, diplomatik ilişkileri kesme kararının “utanç verici” olduğu ve reddedildiği ifade edildi.

BAE’NİN SUDAN’A DESTEĞİ VURGULANDI

“Sudan ve kardeş halkının önceliklerini ön planda tutan, askeri otoriteden bağımsız bir sivil liderliğe, halkının yarısını öldürmeyen, diğer yarısını aç bırakmayan ve yerinden etmeyen bir liderliğe ihtiyacı var.” ifadesi de yapılan açıklamada yer aldı. Sudan halkının, özellikle BAE’de ikamet edenlerin son gelişmelerden etkilenmeyeceğine dikkat çekildi. BAE’nin son 50 yıldır Sudan’a destek verenlerin öncüsü olduğu ve halkına yardım eli uzatmaktan çekinmeyeceği vurgulandı.

BAE İLE SUDAN ARASINDAKİ ÇATISMA ORTAMINDA GELİŞMELER

Sudan’da 15 Nisan 2023’ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen çatışmalar, 3. yılına girmiş durumda. Sudan yönetimi, bu süreç içinde BAE’yi HDK’ye silah, mühimmat, lojistik ve mali destek sağlamakla suçluyor. BAE ise bu suçlamaları sürekli olarak reddediyor. Sudan, 5 Mart’ta Batı Darfur’daki Masalit etnik grubuna yönelik soykırım suçu gerekçesiyle UAD’de dava açmıştı. UAD ise 5 Mayıs’ta, Sudan’ın BAE’ye karşı açtığı soykırım davasında “yetkisizlik” kararı vererek, davanın UAD genel listeden çıkarıldığını duyurmuştu. Son günlerde Port Sudan, ardı ardına dron saldırılarına maruz kalırken, bu saldırılar yangınlara ve patlamalara yol açıyor. Sudan hükümeti bu saldırılardan HDK’yi ve BAE’yi sorumlu tutuyor. Dün, Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi, Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığında olağanüstü toplanarak, BAE ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurdu.