Bae, Umman Körfezi’nde Tanker Çarpıştı

BAE’DEN PETROL TANKERİ ÇARPŞMASI AÇIKLAMASI

BAE, Umman Körfezi’nde iki petrol tankerinin çarpıştığını ve 24 kişinin tahliye edildiğini duyuruyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Muhafızları’ndan gelen açıklamada, ‘Adalynn’ adlı petrol tankerinin başka bir petrol tankeriyle çarpıştığı bildiriliyor.

TAHLİYE İŞLEMİ HİZMET VERİLEN LİMANDA YAPILDI

Tahliye edilen bu kişilerin, BAE’nin Şarika Emirliği’ne bağlı Horfakkan Limanı’na nakledildiği belirtiliyor. Olayla ilgili gelişmeleri takip etmek önem taşıyor.