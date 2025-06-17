Haberler

Bae, Umman Körfezi’nde Tanker Çarpıştı

BAE’DEN PETROL TANKERİ ÇARPŞMASI AÇIKLAMASI

BAE, Umman Körfezi’nde iki petrol tankerinin çarpıştığını ve 24 kişinin tahliye edildiğini duyuruyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Muhafızları’ndan gelen açıklamada, ‘Adalynn’ adlı petrol tankerinin başka bir petrol tankeriyle çarpıştığı bildiriliyor.

TAHLİYE İŞLEMİ HİZMET VERİLEN LİMANDA YAPILDI

Tahliye edilen bu kişilerin, BAE’nin Şarika Emirliği’ne bağlı Horfakkan Limanı’na nakledildiği belirtiliyor. Olayla ilgili gelişmeleri takip etmek önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas’ta Başladı

Sivas'ta 5 bin sporcunun yer aldığı Türkiye Güreş Şampiyonası, 10 minder ve beş yaş kategorisiyle başladı. Etkinlik, 22 Haziran Pazar günü tamamlanacak.
Haberler

Güngören’de Patlayan Buhar Kazanı

Güngören'deki bir kot taşlama atölyesinde patlayan buhar kazanı, yanındaki gıda deposunda ciddi hasara yol açtı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.