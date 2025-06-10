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Bae Ve Katar Görüşmesi Gerçekleşti

BAE DEVLET BAŞKANI İLE KATAR BAŞBAKANI’NDAN GÖRÜŞME

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile birlikte ikili ilişkiler üzerinde duruyor. BAE’nin resmi haber ajansı WAM’a göre, Al Sani, Abu Dabi ziyareti sırasında Al Nahyan ile buluştu.

İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK ÇIKARLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Kasr el-Bahr Sarayı’nda gerçekleşen bu önemli görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ve ortak çıkarların güçlendirilmesi için olanaklar ele alındı. Ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmelere dair kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldığı ifade ediliyor. Ancak bu konular hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

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