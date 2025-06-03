Baerbock, BM Başkanlığı’na Seçildi

ALMANYA’NIN ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI BAERBOCK SEÇİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 80. Dönem Başkanlığı’na Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock seçildi. 193 üyeli Genel Kurul’da gerçekleştirilen gizli oylamada Baerbock, 167 oy alarak görevi 9 Eylül 2025’te devralacak ve başkanlık görevini bir yıl süreyle sürdürecek. BM sistemindeki en yüksek temsil alanlarından biri olarak kabul edilen bu pozisyona getirilen Baerbock, BM Genel Kurulu’na başkanlık eden beşinci kadın oldu.

BAERBOCK’TAN “DAHA İYİ BİRLİKTELİK” VURGUSU

Seçildikten sonra yaptığı konuşmada “daha iyi birliktelik” temasını vurgulayan Baerbock, dünya genelindeki silahlı çatışmalar, iklim krizi, yoksulluk ve kurumsal yetersizlikler gibi kritik sorunlara dikkat çekti. Oylama, Rusya’nın talebi üzerine gizli yapıldı. Moskova yönetimi, Baerbock’un adaylığına karşı çıkarak, onu “taraflı” olmakla suçladı. Ancak, 167 oyla seçilmesi, Almanya adına kayda değer bir diplomatik başarı olarak değerlendiriliyor.