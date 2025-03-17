Bafa Gölü’nde Jandarma Denetimleri Sürüyor

DENETİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aydın İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda denetimler gerçekleştirdi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanları koruma çalışmalarına etkin bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede, yılan balığı (Anguilla Anguilla) ve diğer balık türlerinin yasa dışı avcılığına yönelik olarak denetim yapıldı.

DOĞANIN KORUNMASI İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

Ekipler, Bafa Gölü’nde balık avcılığı yapan kişileri kontrol ederek, doğanın korunmasına katkı sağladı. Jandarma yetkilileri, bu tür denetimlerin doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Ekipler, çevreye zarar veren tüm faaliyetlerle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, denetimlerin süreceğini kaydetti.